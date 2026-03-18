Piacenza | 15 progetti culturali per riattivare la città

Il Comune di Piacenza ha deciso di finanziare quindici progetti culturali destinati ad animare la città nel corso del 2026. Ogni iniziativa riceverà un contributo che varia tra circa 1.500 e 3.500 euro per sostenere le attività e coinvolgere la comunità locale durante tutto l'anno. La decisione mira a promuovere eventi e attività culturali nel territorio.

Quindici progetti culturali riceveranno sostegno economico dal Comune di Piacenza per animare la città lungo tutto l’anno 2026, con contributi che variano da circa millecinquecento a tremilacinquecento euro. L’iniziativa Le stagioni della cultura mira a valorizzare il patrimonio storico e coinvolgere attivamente le associazioni locali in spazi pubblici come parchi, chiese e vie del centro. Le scadenze sono strette: entro venerdì 20 marzo le realtà vincenti dovranno confermare l’accettazione dei fondi via Pec, altrimenti perderanno il contributo. L’assessore Christian Fiazza ha sottolineato la qualità delle proposte pervenute e la vitalità del tessuto associativo piacentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: 15 progetti culturali per riattivare la città Articoli correlati L’après-ski in stile alpino è a Palazzo Lombardia: fino al 15 marzo all’Oasi Life Experience eventi, installazioni e incontri culturali aperti alla cittàMilano, 5 febbraio 2026 – Tutto pronto in piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione, per l'inaugurazione, oggi, di " Oasi Life... Tina Modotti, 130 anni dalla nascita: la Regione lancia un bando per nuovi progetti culturaliContributi tra 10 mila e 25 mila euro per iniziative dedicate alla grande fotografa nata a Udine e diventata un simbolo internazionale della... Contenuti e approfondimenti su Piacenza 15 progetti culturali per... Temi più discussi: Le Stagioni della cultura fioriscono a Piacenza: quindici progetti finanziati; Le stagioni della cultura, 15 progetti finanziati con 48mila euro; Piacenza Jazz Fest, gli eventi dal 12 al 15 marzo. Dalla Notte della fotografia al Festival dei monologhi comici, 15 progetti culturali al viaLe stagioni della cultura fioriscono a Piacenza. Sono 15, i progetti finanziati grazie al bando comunale Le stagioni della cultura, volto a sostenere ... piacenzasera.it Progetti culturali, fondi stanziati per 5 milioniRegione mette a disposizione oltre 5 milioni di euro per sostenere progetti culturali in tutti i territori lombardi. La Giunta, su proposta dell'assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha approvato i ... laprovinciapavese.gelocal.it Alle 20,30 gara 3 dei quarti scudetto tra Modena e Piacenza: la serie è sull'1-1 - facebook.com facebook Ieri sera a Piacenza per il NO al referendum di domenica e lunedì prossimi. La cosa più importante in questi giorni lo sappiamo qual è: non star lì a pettinar le bambole. x.com