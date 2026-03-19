Sassari | studenti donano sangue e ricevono un pasto gratuito

A Sassari, studenti e cittadini si sono riuniti in occasione di un'iniziativa di donazione sangue organizzata presso un centro di raccolta locale. Chi ha partecipato ha potuto ricevere un pasto gratuito come segno di ringraziamento. L'evento ha visto coinvolto un gruppo di volontari e studenti che hanno deciso di contribuire a questa giornata di solidarietà.

Sassari diventa il cuore pulsante di un gesto di solidarietà che coinvolge la comunità universitaria. Mercoledì 25 marzo, presso la Mensa Universitaria in via dei Mille, si terrà una giornata dedicata alla donazione del sangue. L’iniziativa, promossa dall’Avis comunale insieme all’Ersu Sassari, mira a raccogliere preziose risorse per il sistema sanitario locale. L’evento rappresenta la terza edizione del progetto Buon cibo fa buon sangue, avviato originariamente nel 2018. Dalle 8 alle 18, con una pausa pranzo dalle 13 alle 14, gli studenti avranno l’opportunità di donare il proprio sangue. Un presidio informativo sarà attivo nei due giorni precedenti per spiegare i requisiti e le modalità della donazione agli studenti universitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari: studenti donano sangue e ricevono un pasto gratuito Articoli correlati Deragliamento treni in Spagna, gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per i feriti(Agenzia Vista) Spagna, 20 gennaio 2026 Gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per aiutare i feriti del deragliamento di Adamuz, dove due... Leggi anche: Iran, l’ora della solidarietà. Donazioni per gli studenti: "Non ricevono più soldi" Contenuti utili per approfondire Sassari studenti donano sangue e... Temi più discussi: Donazione di sangue a Sassari: il 25 marzo iniziativa di Avis ed Ersu alla mensa universitaria; Donazione di sangue a Sassari, studenti protagonisti della giornata Avis-ERSU; Olbia, mille studenti pronti a donare il sangue: otto istituti superiori coinvolti; Da Sassari alla Settimana Enigmistica: dialogo sul futuro tra studenti e impresa. Gli studenti dell’Ersu di Sassari in prima linea per donare il sangueGli studenti dell’Ersu di Sassari partecipano attivamente alla giornata di donazione sangue, promossa da Avis e con buono pasto incluso. sassarioggi.it Sassari, iniziativa AVIS ed ERSU: giornata di donazione del sangue per gli studenti unversitariSassari. Mercoledì 25 marzo, dalle ore 8.00 alle 18.00, si terrà a Sassari una giornata dedicata alla donazione di sangue organizzata da AVIS Comunale Sassari in collaborazione con ERSU Sassari.L’iniz ... sassarinotizie.com Sassari, violazioni sulla sicurezza al Touch: il gip convalida il sequestro preventivo - facebook.com facebook Sassari, a fuoco l’Hotel Turritania: in fiamme l’impianto fotovoltaico x.com