Al 44° Bergamo Film Meeting, due documentari in concorso nella sezione Visti da Vicino hanno mostrato come il folk irlandese e la lotta napoletana siano strumenti di espressione culturale e di resistenza sociale. Questi film hanno acceso un dibattito sulla relazione tra identità locale e contraddizioni sociali, offrendo uno sguardo diretto su pratiche e tradizioni radicate in diverse comunità.

Due documentari in concorso al 44° Bergamo Film Meeting hanno aperto un dibattito sulla ridefinizione dell’identità e sulle contraddizioni sociali, presentati nella sezione Visti da Vicino. Mentre Celtic Utopia esplora come la musica folk irlandese diventi strumento di ribellione politica, Padrone e sotto mette in luce le classi subalterne napoletane tra sfruttamento e lotta per la giustizia. La proiezione è avvenuta venerdì 13 marzo a Bergamo, offrendo uno spaccato reale su come l’esistente guardi verso il futuro. La scelta dei registi Dennis Harvey e Lars Lovén di focalizzarsi sull’Irlanda postcoloniale rivela quanto la cultura sia motore di cambiamento sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo: Folk irlandese e lotta napoletana sfidano il potere

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