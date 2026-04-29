Phishing e bonifico fantasma istituto bancario chiamato al rimborso per una correntista messinese

Una donna di Messina ha scoperto di aver subito un bonifico non autorizzato di 24 mila euro, dopo aver ricevuto alcuni sms che sembravano provenire dalla propria banca e aver scaricato un’app per “mettere in sicurezza” il conto. La vicenda riguarda un caso di phishing e bonifico fantasma, che ha portato l’istituto bancario a essere chiamato a rimborsare la correntista. La donna si è rivolta alle autorità per segnalare quanto accaduto.

Una serie di sms apparentemente inviati dalla propria banca, un’app da scaricare per “mettere in sicurezza” il conto e, il giorno dopo, la scoperta amara di un bonifico non autorizzato da 24.991 euro. È il meccanismo della truffa online in cui è caduta una donna di Messina, alla quale il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Una settimana da incubo, phishing bancario boom: truffe per 460mila euroAncona, 29 marzo 2026 – Prosegue oggi per lo sciopero di venerdì, la rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di... Dalla pagina al piatto: all’Istituto Antonello il romanzo “I Nfumicati” diventa buffet tra letteratura e tradizione messineseNell’aula magna dell’istituto superiore diretto da Daniela Pistorino studenti e docenti trasformano le ricette citate da Gerardo Rizzo nel suo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’assedio delle truffe via sms: dai finti bonifici, a corrieri e pedaggi, ecco come difendersi; La truffa del bonifico fantasma: raggira un ottico, ma il secondo colpo gli è fatale. Denunciato nel teramano. L’assedio delle truffe via sms dai finti bonifici a corrieri e pedaggi: come difendersiGROSSETO. Bonifici fantasma, corrieri e pedaggi da pagare. È in corso sui cellulari una violenta ondata di smishing (messaggi fraudolenti), in cui i cybercriminali usano i nomi di Nexi (società it ... msn.com Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico fantasmaMacerata, 28 marzo 2026 – Auto da 29mila euro acquistata con un bonifico fantasma. Ma i carabinieri scoprono velocemente i truffatori. I militari della stazione di Macerata, coordinati dal ... ilrestodelcarlino.it #attentialletruffe Circolano false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. È arrivata anche a me Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e se - facebook.com facebook #Phishing contro l’ #UniPA x.com