Petrosino dialoga con i ragazzi

Petrosino ha incontrato alcuni giovani per discutere sull'importanza dell'educazione e dello studio, temi spesso considerati inutili o superflui. Durante l'incontro, sono stati affrontati vari aspetti legati al valore dell'apprendimento e alle sfide che i ragazzi affrontano nel percorso scolastico. L'obiettivo era promuovere un confronto diretto e aperto su questi argomenti, sottolineando il ruolo fondamentale dell'istruzione nella crescita personale.

Il senso di un’ educazione e di uno studio troppo spesso bollati, con faciloneria, come inutili. L’importanza di scegliere ancora oggi una formazione fortemente teorica in un mondo che richiede sempre più prestazioni e conoscenze tecniche applicative, immediatamente spendibili, estremamente settoriali. La validità di certe idee capaci di aprire lo spirito critico. Sono i temi di cui si parlerà oggi a Lissone insieme a uno dei maggiori filosofi italiani: lo si farà alle 20.30 nell’aula magna dell’Istituto superiore Europa Unita-Enriques di viale Martiri della Libertà, nell’incontro con il filosofo Silvano Petrosino dal titolo “L’educazione inutile“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Petrosino dialoga con i ragazzi Notizie correlate Domenico Sepe dialoga con CanovaNel luogo dove la memoria di Antonio Canova è più intensa e tangibile, il Museo Civico di Bassano del Grappa, ha preso forma un progetto che va oltre... Afghanistan, Bruxelles dialoga con i talebani sui rimpatriRoma, 21 aprile 2026 – La Commissione europea conferma che sono in corso contatti tecnici con le autorità de facto afghane sul dossier dei rimpatri e...