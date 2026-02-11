Domenico Sepe dialoga con Canova

Questa mattina, al Museo Civico di Bassano del Grappa, Domenico Sepe ha incontrato Canova. La visita ha portato alla luce un progetto che supera i soliti metodi di pubblicazione, creando un ponte tra passato e presente. La sala si è riempita di attenzione mentre si discuteva di arte e di come valorizzare la memoria di uno dei più grandi scultori italiani.

Nel luogo dove la memoria di Antonio Canova è più intensa e tangibile, il Museo Civico di Bassano del Grappa, ha preso forma un progetto che va oltre l'idea tradizionale di pubblicazione. Federico Motta Editore ha scelto di rendere omaggio al grande maestro del Neoclassicismo affidando il confronto a uno scultore contemporaneo capace di misurarsi con la storia senza timore reverenziale: Domenico Sepe. È nato così "Omaggio a Canova – Il Maestro" attraverso lo sguardo di Domenico Sepe, un volume che non è semplice catalogo né esercizio celebrativo, ma un vero oggetto d'arte. Grande formato, materiali ricercati, impaginazione rigorosa e una cura quasi scultorea del dettaglio trasformano il libro in un'esperienza estetica completa.

