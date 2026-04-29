Petrolio a 108 dollari | la rivoluzione dei bioreattori sfida Hormuz

Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i 108,36 dollari, in seguito alle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran nello Stretto di Hormuz. In risposta alle crisi nella zona, si sta puntando alla produzione di biomassa attraverso l’uso di fotobioreattori, una tecnologia che permette di ottenere energia e materiali senza ricorrere al petrolio. La situazione ha portato a un aumento dei prezzi del greggio, con conseguenze sui mercati energetici globali.

? Cosa sapere Il prezzo del Brent sale a 108,36 dollari dopo lo stallo tra USA e Iran.. La crisi nello Stretto di Hormuz spinge verso la produzione di biomassa con fotobioreattori.. Il prezzo del baril Brent è schizzato a 108,36 dollari dopo lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, innescando una nuova corsa alla sicurezza energetica che punta sui fotobioreattori invece che sulle rotte marittime dello Stretto di Hormuz. La tensione geopolitica nel Golfo sta riscrivendo le priorità della transizione ecologica, trasformandola da una questione di etica ambientale a una necessità di difesa nazionale. Con quasi 20 milioni di barili di petrolio che transitano ogni giorno attraverso il corridoio di Hormuz, secondo i dati dell’Agenzia internazionale dell’energia relativi al 2025, la fragilità delle rotte commerciali globali è evidente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Petrolio a 108 dollari: la rivoluzione dei bioreattori sfida Hormuz Notizie correlate Gas e petrolio in rialzo, il Brent a 108 dollariGas e petrolio in rialzo mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta dell'Iran agli Stati Uniti per un accordo che prevede anche... Hormuz bloccato: petrolio a 200 dollari, USA rispondeLo Stretto di Hormuz è diventato un punto critico dove il transito marittimo si è interrotto a causa dell’azione delle forze di sicurezza iraniane, i... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gas e petrolio in rialzo, il Brent a 108 dollari; Gas e petrolio in rialzo, il Brent a 108 dollari; Borse piatte, petrolio sopra 100 dollari per lo stallo dei colloqui USA-Iran; Petrolio, il prezzo del silenzio: Brent a 108 dollari e stime riviste al rialzo. Gas e petrolio in rialzo, il Brent a 108 dollariGas e petrolio in rialzo mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta dell'Iran agli Stati Uniti per un accordo che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il petrolio ... ansa.it Petrolio, Brent supera i 108 dollari al barile per la prima volta da aprileIl contratto per giugno sul WTI americano ha segnato un rialzo dell'1,80%, attestandosi a 96,10 dollari al barile. Il Brent ha registrato un incremento di quasi il 2%, raggiungendo i 107,41 dollari al ... it.blastingnews.com Il Venezuela ha firmato un accordo con Eni per aumentare l’estrazione di petrolio nel paese x.com Emergenza in Russia, attacco ucraino a una raffineria. «Come un fungo nucleare». Piogge di petrolio e città evacuate, rischio disastro ambientale - facebook.com facebook