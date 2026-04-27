gas e petrolio in rialzo il brent a 108 dollari

Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i 108 dollari al barile, mentre il gas naturale registra un aumento. Le quotazioni sono influenzate dall’attesa di notizie provenienti dal Medio Oriente, in particolare riguardo alla proposta dell’Iran agli Stati Uniti per un accordo che includerebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz. La situazione geopolitica nella regione continua a caratterizzare i mercati energetici internazionali.

Gas e petrolio in rialzo mentre si attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta dell'Iran agli Stati Uniti per un accordo che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Il petrolio si muove in netto rialzo. Il Wti guadagna il 2,5% a 96,72 dollari al barile. Il Brent sale del 2,8% a 108,25 dollari. Il gas riduce il rialzo rispetto all'avvio. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano lo 0,6% a 45,13 euro al megawattora.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Guerra USA-Iran: petrolio verso $100 Crollano le borse, dollaro e oro volano | Daily Finance

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