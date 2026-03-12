Hormuz bloccato | petrolio a 200 dollari USA risponde

Lo Stretto di Hormuz è stato bloccato dalle forze di sicurezza iraniane, i Pasdaran, interrompendo il transito marittimo nella zona. Di conseguenza, il prezzo del petrolio ha raggiunto i 200 dollari al barile. Gli Stati Uniti hanno risposto alla situazione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure adottate. La chiusura ha causato ripercussioni sui mercati energetici globali.

Lo Stretto di Hormuz è diventato un punto critico dove il transito marittimo si è interrotto a causa dell’azione delle forze di sicurezza iraniane, i Pasdaran. Tre navi mercantili sono state prese di mira mentre gli Stati Uniti hanno risposto neutralizzando le posamine nemiche con siluri. Le proiezioni sui mercati indicano che il prezzo del greggio potrebbe toccare la soglia dei 200 dollari al barile in seguito a questo blocco strategico. L’incidente si colloca nel quadro più ampio di una guerra in Medio Oriente che sta assumendo contorni sempre più pericolosi per le rotte commerciali globali. Mentre droni della islamica puntano verso le basi americane presenti nel Golfo Persico, la tensione sale vertiginosamente senza che vi sia ancora un esito definito per il conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

