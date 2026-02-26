Il Carnevale delle Madonie | gran finale a Pianello di Petralia Soprana

Si avvia alla conclusione il Carnevale delle Madonie che sabato 28 febbraio celebrerà il suo gran finale con “A Carnilivarata” nella frazione Pianello di Petralia Soprana.Dopo i rinvii causa maltempo e gli appuntamenti che si sono tenuti nei centri del comprensorio che aderiscono al Carnevale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

