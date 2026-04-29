"Ogni giorno migliaia di giovani under30 affrontano il tragitto tra Sesto San Giovanni e Milano per studio o lavoro. Il biglietto singolo costa 2,20 euro, lo stesso prezzo valido per qualsiasi spostamento urbano. Ma chi sceglie l’abbonamento annuale subisce un’ingiustizia clamorosa". Inizia così la petizione, lanciata sulla piattaforma Change.org per chiedere "un abbonamento Atm equo". L’abbonamento urbano Milano costa 200 euro, mentre chi parte da Sesto paga 345 euro, 145 in più all’anno per due fermate di differenza". Questo non è solo un problema economico: è una discriminazione ai danni dei giovani, degli studenti, di chi lavora e studia con risorse limitate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Petizione online: "Abbonamento dell’Atm equo"

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