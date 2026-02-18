Una petizione online degli studenti per chiedere di estendere gli orari d' apertura della biblioteca provinciale D' Annunzio

Gli studenti di Pescara hanno lanciato una petizione online per chiedere di allungare gli orari della biblioteca D’Annunzio, attualmente aperta solo cinque ore a settimana. La causa principale è la difficoltà di studiare e consultare libri durante il poco tempo disponibile. Molti studenti si lamentano di non riuscire a sfruttare appieno le risorse della struttura, soprattutto in vista degli esami. La petizione ha già raccolto diverse firme tra i giovani che desiderano un'apertura più lunga per poter studiare con calma. Ora, si attende una risposta dagli amministratori comunali.

Uno studente di Città Sant'Angelo Giacomo Di Nisio, ha lanciato una petizione online per chiedere di estendere l'orario di apertura, attualmente fissato a cinque ore settimanali Estendere gli orari d'apertura della biblioteca provinciale D'Annunzio di Pescara, aperta appena 5 ore a settimana. A chiederlo un gruppo di studenti dopo che Giacomo Di Nisio di Città Sant'Angelo ha lanciato una petizione online. Orari definiti "insufficienti" e "anacronistici" per una città che aspira a essere un polo di riferimento culturale e universitario. Attualmente, la struttura di via De Cesaris garantisce l'accesso pomeridiano esclusivamente il martedì e il giovedì, dalle 15:00 alle 17:30.