Il nuovo presidente ungherese ha espresso un netto dissenso nei confronti dell’Europa e ha manifestato un atteggiamento ostile nei confronti dell’Ucraina, scegliendo di sostenere le posizioni del Cremlino. La sua politica richiama quella del precedente leader, con una forte adesione alle linee di governo del suo predecessore. Questa presa di posizione ha suscitato reazioni di varia natura tra gli alleati e i critici, mentre alcune analisi suggeriscono che Magyar rappresenti una versione più moderata di chi lo ha preceduto.

Quando su queste stesse pagine digitali ho scritto che Magyar è la versione meno grezza del suo predecessore, nessuno mi ha creduto. Ricordo bene i commenti della non sinistra italiana entusiasta, ricordo i commenti dei più disgustosi pennivendoli nostrani parlare di svolta e bla bla bla: cazzate! Una cosa è certa: il giovane Péter non ha in simpatia Giorgia Meloni, e questo mi fa piacere, ma per il resto è un clone di Orbán. Perché? Semplice: ha confermato la linea del “no” agli aiuti a Zelensky e del “sì” all’energia dalla Russia. In pratica, l’ha messa in quel posto alla vecchia Ursula: un atto fisicamente osceno, vista la bruttezza della signora, ma godereccio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Péter Magyar fa una pernacchia all’Europa, sfancula l’Ucraina e vota per il Cremlino

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