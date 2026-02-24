Volantini per segnalare i prof di sinistra gli insegnanti | Una vera e propria azione squadrista

Un gruppo di 195 insegnanti delle scuole superiori di Ravenna ha firmato un appello alla comunità, dopo la diffusione di volantini di Azione Studentesca davanti a un istituto tecnico. La pubblicazione dei volantini, che criticano i professori di sinistra, ha scatenato reazioni tra il personale scolastico. Gli insegnanti hanno deciso di intervenire con un documento per difendere la propria identità e il ruolo nel sistema educativo. L’azione ha suscitato un acceso dibattito tra le parti coinvolte.

Sono 195 i docenti delle scuole superiori della provincia di Ravenna che hanno sottoscritto un "Appello alla cittadinanza e alle varie componenti della comunità educante" a seguito dei volantini di Azione Studentesca, apparsi alcune settimane fa anche davanti ai cancelli dell'Istituto tecnico Oriani di Faenza, che invitavano gli studenti a segnalare i professori che avrebbero svolto "propaganda di sinistra". Dopo la lettera degli insegnanti dell'istituto faentino, ora la presa di posizione dei docenti si allarga a tutta la provincia. Il problema "non è la propaganda, ma il comportamento dei docenti di un certo orientamento politico, i quali vengono indicati come automaticamente sospetti, da tenere d'occhio e, all'occorrenza da segnalare", si legge nell'appello dei docenti.