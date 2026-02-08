Pestaggio in branco a Caserta identificati tre giovani La vittima ebbe danni permanenti

Questa mattina a Caserta, le forze dell’ordine hanno identificato tre giovani, tra cui un minorenne, coinvolti in un pestaggio di gruppo. La vittima ha riportato fratture alla mandibola e danni permanenti. I ragazzi sono stati fermati e ora dovranno rispondere delle loro azioni.

Identificati tre giovani, tra cui un minore, per un pestaggio a Caserta. La vittima ha subito fratture alla mandibola e danni permanenti.

