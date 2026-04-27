Lancio di sassi contro stazione e treno | identificati tre giovani

Tre giovani sono stati identificati dopo aver lanciato sassi contro la stazione ferroviaria di Chiavenna e aver danneggiato un treno in servizio sulla linea Chiavenna-Colico. L’episodio ha causato ritardi sul percorso e disagi per i pendolari. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e individuare gli autori dei gesti vandalici.

Vandali lanciano pietre contro la stazione ferroviaria di Chiavenna e danneggiano treno in servizio sulla linea Chiavenna-Colico, che subisce così ritardi (con disagi per i pendolari). Gli autori sono già stati identificati: si tratta di un gruppo di giovani.La ricostruzione dei fattiLa sera del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Lanciano sassi dal cavalcavia contro le auto in transito: identificati tre ragazzini di 13 anniI carabinieri hanno identificato 3 ragazzini accusati di aver lanciato sassi contro le auto da un cavalcavia a Usmate Velate (Monza). Sassi contro i treni in transito. Dopo l’allarme a Mariano Comense denunciati tre giovani vandaliLa segnalazione ai carabinieri, lunedì in tarda serata, è arrivata per avvisare che alcuni ragazzi che stavano lanciando sassi contro i treni in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sassi da un cavalcavia nel Foggiano, camion e bus danneggiati: Potevamo farci male; Lancia sassi contro un passante, denunciato un 33enne; Torre Annunziata, assalto di ultrà al bus dell'Igea Virtus: paura per calciatori e automobilisti; Torna l’emergenza baby gang. Notti insonni e vandalismi al Savena: Danni e molestie agli anziani. Lancio di sassi contro stazione e treno: identificati tre giovaniI vandalismi compiuti sulla linea Chiavenna-Colico. L'analisi dei filmati ha portato all'identificazione dei responsabili, di 21, 20 e 17 anni. Avrebbero agito sotto effetto di alcolici, riprendendosi ... leccotoday.it CAVALCAVIA FOGGIANO Protesta autotrasportatori, sassi da un cavalcavia nel foggiano: Per un miracolo non si sono verificati danni seri alle personeQualcuno ha lanciato sassi e altro materiale contundente da un cavalcavia danneggiando decine di mezzi, tra autocarri e bus ... statoquotidiano.it Le forze israeliane affermano di aver colpito cellule responsabili del lancio di razzi e depositi di armi, dopo precedenti attacchi aerei e di artiglieria - facebook.com facebook A tre anni dal lancio di ChatGPT, l’intelligenza artificiale generativa ha smesso di essere una curiosità tecnologica per diventare uno strumento centrale nelle strategie di governi e grandi imprese. Ma l’Europa corre a due velocità, e l’Italia è tra i f… x.com