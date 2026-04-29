Perugia proseguono gli interventi per la messa in sicurezza di via del Mercato

A Perugia, i lavori di messa in sicurezza di via del Mercato continuano dopo lo smottamento avvenuto il 19 febbraio. Le operazioni sono in corso per ripristinare la stabilità dell’area e prevenire ulteriori rischi. Gli interventi prevedono l’installazione di strutture di sostegno e il rafforzamento del terreno, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti. La strada rimane chiusa al traffico durante le operazioni.

Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dell'area di via del Mercato a seguito dello smottamento che si è verificato il 19 febbraio scorso. Il Comune di Perugia, per far fronte alla situazione emergenziale, aveva disposto lavori di "somma urgenza" per mettere in sicurezza l'area verde.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Mingardo, proseguono gli interventi di messa in sicurezza del costone: rimosso un masso di grandi dimensioniTempo di lettura: 2 minutiProseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada regionale 562 del... Marina di Camerota, costone instabile: proseguono gli interventi di messa in sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiProseguono senza sosta gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, dove da giorni sono in corso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Perugia, verso la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Ponte San Giovanni; Perugia, la rivoluzione di Ponte San Giovanni è quasi completa: Entro primavera la consegna dei primi alloggi; Mingardo, proseguono gli interventi di messa in sicurezza del costone: rimosso un masso di grandi dimensioni. Fuci: a Perugia gli Stati generali sulla missione dei giovani cattolici nell’università contemporaneaGli Stati generali della Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana) proseguono fino al 26 aprile i loro lavori a Perugia, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi. Il ... agensir.it Perugia, marciapiedi danneggiati dalle radici: lavori a Madonna AltaPERUGIA - Dopo anni di disagi e richieste di intervento avanzate dai cittadini, scatta un piano di interventi per i marciapiedi danneggiati dalle radici dei pini. I lavori partiranno ... ilmessaggero.it Antenne e rischio elettromagnetismo, i primi dati ufficiali del monitoraggio a Perugia Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Prove #AfterLife #Perugia Stasera la data zero x.com