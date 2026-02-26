Il maltempo rallenta i lavori al mercato ittico | sì a una proroga di 30 giorni

Le recenti condizioni meteorologiche avverse hanno causato un rallentamento nei lavori di ristrutturazione del mercato ittico, portando alla decisione di estendere la durata dei interventi di altri trenta giorni. Il Comune ha approvato la richiesta della ditta incaricata, che ha incontrato difficoltà nel rispettare i tempi previsti a causa delle continue piogge. La proroga mira a garantire il completamento degli interventi senza compromettere la qualità del lavoro.

Il Comune ha accolto la richiesta della ditta incaricata delle opere, che nelle scorse settimane si è dovuta fermare a causa delle forti piogge. Il completamento delle opere slitta al 27 marzo prossimo Prorogati di 30 giorni i lavori al mercato ittico. Il Comune ha accolto la richiesta della ditta incaricata delle opere, che nelle scorse settimane si è dovuta fermare a causa delle avverse condizioni meteo. Le forti piogge che si sono abbattute su Palermo hanno infatti impedito la realizzazione della pavimentazione esterna in calcestruzzo. Con pec del 3 febbraio scorso, e dunque entro il termine previsto per la conclusione dell'intervento, l'impresa ha scritto al direttore dei lavori e rup, l'architetto Francesco Savarino, che ieri ha autorizzato la proroga. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

