Perugia FdI ricorda Sergio Ramelli | fiori bianchi alla rotatoria di Monteluce

Oggi pomeriggio a Perugia, alla rotatoria di Monteluce dedicata a Ramelli, il partito Fratelli d’Italia ha deposto fiori bianchi in memoria del militante del Fronte della Gioventù ucciso in un episodio di violenza politica. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti della comunità politica, che hanno partecipato al ricordo del giovane, vittima di un'aggressione da parte di un gruppo dell’estrema sinistra extraparlamentare.

Oggi pomeriggio alla rotatoria Ramelli, Monteluce, la comunità umana e politica di Fratelli d’Italia Citta' di Perugia ha voluto ricordare il militante del Fronte della Gioventu' ucciso dall'odio politico, per mano di un commando dell'estrema sinistra extraparlamentare.Giovani, militanti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Intitolazione di un area pubblica a Sergio Ramelli, FdI all'amministrazione: "Accelerare l'iter"La proposta era stata fatta un anno fa da Fratelli d'Italia e Lega Giovani e ora il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa,... Milano ricorda Sergio Ramelli. De Corato: “Ferita profonda per la città e per l’Italia”A 51 anni dalla sua scomparsa Milano non dimentica Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, vittima dell’odio politico e colpito... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Intitolazione di un'area pubblica a Sergio Ramelli, FdI all'amministrazione: Accelerare l'iter; Commemorato Pedenovi, ucciso da Prima Linea. Sala: Attenti al linguaggio aggressivo, ecco cosa rischiamo; Intitolazione Ramelli: la sinistra distorce la memoria con una lettura ideologica, selettiva e profondamente divisiva; Dopo mezzo secolo Milano prova a fare pace: istituite borse di studio dedicate a Ramelli, Fausto e Iaio. Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): Se l'è cercataÈ stato aggredito per avere strappato alcuni manifesti dedicati a Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù di cui si commemora la morte oggi per mano di esponenti di Avanguardia operaia. È ... ansa.it Calci e pugni mentre strappa i manifesti su Sergio Ramelli a Milano, per De Corato di FdI se l'è cercataPrima della commemorazione a Milano di Sergio Ramelli, un 33enne è stato aggredito a calci e pugni per aver strappato i manifesti. Spunta un testimone ... virgilio.it #Corteo per Sergio #Ramelli, a #Milano, 33enne stacca i manifesti e viene picchiato da #neofascisti: “Almeno 10" - facebook.com facebook “Ricordo bene quando salutai Sergio Ramelli per l’ultima volta, pochi giorni prima della tragedia. Fu un saluto semplice, come quello che ci si scambia tutti i giorni”. x.com