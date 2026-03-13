Milano ricorda Sergio Ramelli De Corato | Ferita profonda per la città e per l’Italia

A cinquantuno anni dalla sua morte, Milano ricorda Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso a colpi di chiave inglese sotto casa sua da un gruppo di Avanguardia operaia. De Corato definisce il fatto come una ferita profonda per la città e per l’Italia. La memoria di Ramelli rimane viva nel ricordo collettivo e nelle commemorazioni pubbliche.

A 51 anni dalla sua scomparsa Milano non dimentica Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, vittima dell’odio politico e colpito a morte a colpi di chiave inglese sotto la sua abitazione per mano di un commando di Avanguardia operaia. Come ogni 13 marzo, giorno in cui fu brutalmente aggredito mentre stava legando il suo motorino, per poi morire dopo una lunga e dolorosa agonia il 29 aprile del 1975, la comunità cittadina si ritroverà a via Paladini, alle ore 17.30 per onorare la sua memoria e tenere vivo il ricordo di quel ragazzo, poco più che bambino, ucciso a 19 anni con la sola colpa di essere di destra. De Corato: ricordare Sergio è un dovere morale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

