Stramaccioni si sbilancia sul rinnovo di Spalletti | Male che vada…
Stramaccioni si sbilancia sul rinnovo di Spalletti: «Male che vada.». Le dichiarazioni dell’ex tecnico sulla situazione della Juventus. L’analisi di Andrea Stramaccioni negli studi di DAZN accende i riflettori sul delicato momento della Juventus, suggerendo una via d’uscita netta per superare l’attuale fase di incertezza. Secondo l’ex tecnico, la società bianconera si trova davanti a un bivio identitario che richiede una presa di posizione decisa sul piano della guida tecnica, individuando in Luciano Spalletti la figura ideale per la rinascita. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il punto cardine del ragionamento di Stramaccioni risiede nella necessità di affidare le redini del progetto a una leadership carismatica e tecnicamente indiscutibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche:
Juventus: se il problema è Elkann che si vada a protestare allo Stadio, Spalletti e l’innamoramento dei tifosi – VIDEO
Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…»