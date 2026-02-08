Sambenedettese-Perugia 0-1 decisivi Tozzuolo e Gemello

Questa sera la partita tra Sambenedettese e Perugia si è conclusa con la vittoria dei biancorossi per 1-0. Tozzuolo ha segnato al 28’ e Gemello ha parato due tiri per blindare il risultato. La Sambenedettese ha provato a reagire, ma senza successo. Il Perugia mantiene i tre punti e sale in classifica, mentre la Sambenedettese deve ancora lavorare per trovare la vittoria tra le mura di casa.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 8 febbraio 2026 – Prezioso successo del Perugia in trasferta, grazie al gol di Tozzuolo (28’) e alle parate di Gemello che firmano la vittoria sulla Sambenedettese. Ma nel complesso è tutta la squadra capace di conquistare e difendere (soffrendo nel secondo tempo) il risultato. Bravo Tedesco a scegliere un più spregiudicato 4-2-3-1 rispetto al 3-5-2 di Ascoli Sambenedettese (3-5-2): Orsini, Pezzola, Dalmazzi, Lepri; Zini (1’st Parigini), Candellori (41’st Tosi), Bongelli (12’st Lulli), Piccoli, Marranzino; Eusepi (23’st Lonardo), Stoppa (23’st Martins). A disposizione: Cultraro, Ponzanetti, Chiatante, Zoboletti, Chelli, Alfieri, Toure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sambenedettese-Perugia 0-1, decisivi Tozzuolo e Gemello Approfondimenti su Sambenedettese Perugia Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: la diretta della partita Questa mattina si è giocata la partita di calcio di Serie C tra Sambenedettese e Perugia. Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: per i tifosi biancorossi sarà un esodo a metà La partita tra Perugia e Sambenedettese si prepara a portare un grande afflusso di tifosi biancorossi in trasferta. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sambenedettese Perugia Argomenti discussi: Sambenedettese Perugia i precedenti; 06/02/2026 - 21:02 SAMBENEDETTESE PERUGIA, I PRECEDENTI E LE FOTOGALLERY; Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: per i tifosi biancorossi sarà un esodo a metà; La Samb chiama i tifosi, col Perugia partita fondamentale: sabato l’allenamento come una partita. Sambenedettese-Perugia 0-1, decisivi Tozzuolo e GemelloSambenedettese (3-5-2): Orsini, Pezzola, Dalmazzi, Lepri; Zini (1’st Parigini), Candellori (41’st Tosi), Bongelli (12’st Lulli), Piccoli, Marranzino; Eusepi (23’st Lonardo), Stoppa (23’st Martins). A ... sport.quotidiano.net Tozzuolo fa felice il Perugia: gol da 3 punti e Sambenedettese ko (0-1)Il Grifo sbanca il Riviera delle Palme con una rete pesantissima del jolly difensivo, al secondo sigillo stagionale dopo quello nel derby ... corrieredellumbria.it Samb-Perugia, rifinitura a porte aperte Articolo su www.rivieraoggi.it #sambenedettese #seriecskywifi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.