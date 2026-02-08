Sambenedettese-Perugia 0-1 decisivi Tozzuolo e Gemello

Da sport.quotidiano.net 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la partita tra Sambenedettese e Perugia si è conclusa con la vittoria dei biancorossi per 1-0. Tozzuolo ha segnato al 28’ e Gemello ha parato due tiri per blindare il risultato. La Sambenedettese ha provato a reagire, ma senza successo. Il Perugia mantiene i tre punti e sale in classifica, mentre la Sambenedettese deve ancora lavorare per trovare la vittoria tra le mura di casa.

San Benedetto del Tronto (Ascoli), 8 febbraio 2026 – Prezioso successo del Perugia in trasferta, grazie al gol di Tozzuolo (28’) e alle parate di Gemello che firmano la vittoria sulla Sambenedettese. Ma nel complesso è tutta la squadra capace di conquistare e difendere (soffrendo nel secondo tempo) il risultato. Bravo Tedesco a scegliere un più spregiudicato 4-2-3-1 rispetto al 3-5-2 di Ascoli Sambenedettese (3-5-2): Orsini, Pezzola, Dalmazzi, Lepri; Zini (1’st Parigini), Candellori (41’st Tosi), Bongelli (12’st Lulli), Piccoli, Marranzino; Eusepi (23’st Lonardo), Stoppa (23’st Martins). A disposizione: Cultraro, Ponzanetti, Chiatante, Zoboletti, Chelli, Alfieri, Toure. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sambenedettese perugia 0 1 decisivi tozzuolo e gemello

© Sport.quotidiano.net - Sambenedettese-Perugia 0-1, decisivi Tozzuolo e Gemello

Approfondimenti su Sambenedettese Perugia

Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: la diretta della partita

Questa mattina si è giocata la partita di calcio di Serie C tra Sambenedettese e Perugia.

Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: per i tifosi biancorossi sarà un esodo a metà

La partita tra Perugia e Sambenedettese si prepara a portare un grande afflusso di tifosi biancorossi in trasferta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sambenedettese Perugia

Argomenti discussi: Sambenedettese Perugia i precedenti; 06/02/2026 - 21:02 SAMBENEDETTESE PERUGIA, I PRECEDENTI E LE FOTOGALLERY; Calcio serie C, Sambenedettese - Perugia: per i tifosi biancorossi sarà un esodo a metà; La Samb chiama i tifosi, col Perugia partita fondamentale: sabato l’allenamento come una partita.

sambenedettese perugia 0 1Sambenedettese-Perugia 0-1, decisivi Tozzuolo e GemelloSambenedettese (3-5-2): Orsini, Pezzola, Dalmazzi, Lepri; Zini (1’st Parigini), Candellori (41’st Tosi), Bongelli (12’st Lulli), Piccoli, Marranzino; Eusepi (23’st Lonardo), Stoppa (23’st Martins). A ... sport.quotidiano.net

sambenedettese perugia 0 1Tozzuolo fa felice il Perugia: gol da 3 punti e Sambenedettese ko (0-1)Il Grifo sbanca il Riviera delle Palme con una rete pesantissima del jolly difensivo, al secondo sigillo stagionale dopo quello nel derby ... corrieredellumbria.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.