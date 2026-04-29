A Perugia, un uomo di 46 anni è stato condannato a sei anni di reclusione dal giudice per aver commesso un sequestro e una violenza su una studentessa. La sentenza si basa sulle immagini registrate dallo smartphone della vittima, che hanno mostrato l’episodio avvenuto in un locale abbandonato. Le prove video sono state decisive per chiarire le modalità dell’aggressione e riconoscere le responsabilità dell’uomo.

? Cosa sapere Perugia, GUP condanna un uomo di 46 anni per sequestro e violenza su una studentessa.. Le riprese dello smartphone della vittima hanno permesso di accertare i fatti nel locale abbandonato.. Il GUP di Perugia ha inflitto sei anni di reclusione a un uomo di 46 anni, originario dell’Afghanistan, per i reati di sequestro di persona e violenza sessuale commessi ai danni di una studentessa nel centro della città. La sentenza arriva dopo il rito abbreviato, mettendo fine alla vicenda iniziata nell’agosto del 2025, quando l’individuo fu fermato dalle autorità. La ricostruzione degli inquirenti dipinge un quadro cupo: l’uomo avrebbe attirato la giovane in un locale ormai abbandonato situato nel cuore di Perugia, trasformando quel luogo disuso in una trappola dove si sarebbero verificate le ripetute aggressioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, 6 anni per l’aggressore: lo smartphone svela l’orrore

Notizie correlate

Autista del bus sfregiato con lo smartphone, si costituisce l’aggressore: è minorenneIl giovane si è presentato accompagnato dai genitori in caserma dai carabinieri e ha ammesso le sue responsabilità in merito all'aggressione ai danni...

Muore in casa e nessuno se ne accorge, i suoi cani senza cibo lo sbranano: orrore a PerugiaLa terribile scoperta a Gualdo Tadino dopo che i carabinieri hanno forzato l’ingresso di casa del 51enne, a seguito della segnalazione di alcuni...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: CRESCE L’ATTESA PER LA FINALE SCUDETTO: MATCH A PERUGIA IN PRIMA SERATA!; Dopo quasi 6 anni Cantone lascia la Procura di Perugia; Violenza sessuale su una studentessa a Perugia: 46enne afghano condannato a sei anni di reclusione; Perugia, il Campobasso passa al Curi (0-1). La salvezza si decide a Forlì.

Perugia, lo stupratore di via Pinturicchio condannato a 6 anni. La lettera alla vittimaPERUGIA - Una notte iniziata con la promessa di un lavoro e finita in un incubo durato alcune ore. È attorno a questa ricostruzione che si è chiuso con una condanna a sei anni ... ilmessaggero.it

Abusò di una studentessa in centro a Perugia: condannato a 6 anni – Daily, 28 aprileNell’episodio di oggi partiamo dalla cronaca con una condanna per abusi ai danni di una studentessa a Perugia e con una maxi frode che coinvolge aziende in tutto il Paese scoperta a Gubbio. Spazio poi ... umbria24.it

Antenne e rischio elettromagnetismo, i primi dati ufficiali del monitoraggio a Perugia Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook

Prove #AfterLife #Perugia Stasera la data zero x.com