Muore in casa e nessuno se ne accorge i suoi cani senza cibo lo sbranano | orrore a Perugia

La terribile scoperta a Gualdo Tadino dopo che i carabinieri hanno forzato l'ingresso di casa del 51enne, a seguito della segnalazione di alcuni lontani parenti che da giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con l'uomo.

Un fornaio è deceduto accidentalmente nell’impastatrice durante la notte in un supermercato della Florida.

Nel Casertano, cinque cani sono stati trovati in condizioni di grave maltrattamento all’interno di un’abitazione ad Ailano.

Muore in casa, i suoi pitbull si accaniscono sul corpoOrrore in una frazione di Gualdo Tadino. Il cinquantenne sarebbe morto per cause naturali, i cani sono rimasti per giorni senza cibo ... msn.com

Muore in casa e viene sbranato dai cani: il 52enne deceduto per cause naturaliUn uomo di 52 anni è stato ritrovato ieri da una parente che non riusciva ad avere contatti con lui ormai da alcuni giorni. Ieri, spinta dalla preoccupazione e forse da un brutto presentimento, è ... corrieredellumbria.it

