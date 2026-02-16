Muore in casa e nessuno se ne accorge i suoi cani senza cibo lo sbranano | orrore a Perugia
Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Gualdo Tadino, dopo che i carabinieri sono entrati forzando la porta. La causa della morte sembra essere legata a un lungo isolamento, che ha portato anche i suoi cani a divorarne il corpo, lasciando una scena di grande shock. I parenti, che non avevano più notizie dell’uomo da giorni, avevano segnalato la sua scomparsa alle forze dell’ordine. I cani, affamati e senza cibo, avevano aggredito il corpo del proprietario, lasciando tracce evidenti di violenza.
La terribile scoperta a Gualdo Tadino dopo che i carabinieri hanno forzato l’ingresso di casa del 51enne, a seguito della segnalazione di alcuni lontani parenti che da giorni non riuscivano più a mettersi in contatto con l’uomo.🔗 Leggi su Fanpage.it
