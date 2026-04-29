Personale ATA | scade il 19 maggio il termine per le graduatorie

Il termine per presentare le domande di inserimento nelle graduatorie del personale ATA scade il 19 maggio alle ore 14.00. La scadenza riguarda sia le candidature già esistenti che i nuovi aspiranti che devono possedere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale per poter partecipare. La procedura è aperta fino alla data indicata, e le domande devono essere inviate entro il termine stabilito.

? Cosa sapere Scadenza domande graduatorie personale ATA entro le ore 14.00 del 19 maggio 2026.. I nuovi candidati devono possedere la Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale per l'accesso.. Entro le ore 14.00 del 19 maggio 2026 i lavoratori con almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio nelle scuole statali devono presentare le domande per le graduatorie provinciali permanenti del personale ATA, valide per l’anno scolastico 20262027. Le procedure sono operative dal 28 aprile scorso attraverso il portale POLIS del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La gestione delle istanze avviene tramite il Servizio Istanze Online, richiedendo l’accesso con credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oltre all’abilitazione specifica al sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Personale ATA: scade il 19 maggio il termine per le graduatorie VIDEO GUIDA | GPS 2026-2028, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [VERSIONE INTEGRALE] Notizie correlate Mobilità ATA 2026/27, oggi 13 aprile scade il termine per le domandeÈ arrivato al termine il periodo utile per presentare la domanda di mobilità per l’anno scolastico 20262027. Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 28 aprile: si valuta il servizio fino al 19 maggio. RISPOSTE AI QUESITILe domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concorso 24 mesi ATA 2025/2026: bandi entro il 21 aprile, domande dal 28 aprile al 19 maggio [SPECIALE]; Aggiornamento ATA 24 mesi 2026: differenza tra titoli di riserva e preferenza, invalidità civile, legge 104. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie 24 mesi ATA 2026/2027, al via con le domande; Concorso ATA 24 Mesi 2026/2027: Domande su Polis dal 28 aprile al 19 maggio 2026. Mobilità ATA, domande in scadenza domani 13 aprile: fino a 15 preferenze, utile indicare prima scuola e poi comuneScade domani, 13 aprile 2026, il termine per presentare la domanda di mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2026/2027. orizzontescuola.it Formazione personale ATA, 50 milioni alle scuole polo. Ecco il decretoÈ stato pubblicato il Decreto ministeriale n. 40 del 9 marzo 2026, che destina risorse per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nell’ambito del Programma Nazionale Scuola ... orizzontescuola.it Da ottobre il vettore low cost trasferirà personale e aerei nelle altre basi europee, tra cui quelle italiane - facebook.com facebook Opinione personale: #Kvara deve essere considerato per il pallone d’oro. #PagBayern x.com