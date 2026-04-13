Mobilità ATA 2026 27 oggi 13 aprile scade il termine per le domande
Oggi, 13 aprile, rappresenta la scadenza per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA in vista dell’anno scolastico 20262027. Le richieste devono essere inoltrate entro questa data, che segna la fine del periodo previsto per le pratiche di trasferimento e assegnazione delle sedi. Le procedure interessano tutto il personale in servizio e sono state aperte qualche tempo fa, come indicato nelle comunicazioni ufficiali.
È arrivato al termine il periodo utile per presentare la domanda di mobilità per l’anno scolastico 20262027. L’ordinanza ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 ha fissato al 13 aprile la scadenza per il personale ATA di ruolo. L'articolo Mobilità ATA 202627, oggi 13 aprile scade il termine per le domande.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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