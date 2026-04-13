Mobilità ATA 2026 27 oggi 13 aprile scade il termine per le domande

Oggi, 13 aprile, rappresenta la scadenza per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA in vista dell’anno scolastico 20262027. Le richieste devono essere inoltrate entro questa data, che segna la fine del periodo previsto per le pratiche di trasferimento e assegnazione delle sedi. Le procedure interessano tutto il personale in servizio e sono state aperte qualche tempo fa, come indicato nelle comunicazioni ufficiali.