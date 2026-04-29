Perquisizione a sorpresa in cella a Poggioreale | trovato microcellulare e un coltello

Nella mattinata di ieri, durante una perquisizione straordinaria nella Casa circondariale di Poggioreale, le forze di polizia penitenziaria hanno trovato un microtelefono e un coltello nascosti in uno dei reparti. L'operazione ha portato al sequestro degli oggetti e all'identificazione di eventuali responsabili. La scoperta si inserisce in un quadro di controlli straordinari volti a garantire la sicurezza all’interno della struttura.

Nuovo allarme sicurezza nella Casa circondariale di Poggioreale, dove ieri mattina, nel corso di una perquisizione straordinaria della polizia penitenziaria, sono stati rinvenuti un microtelefono e un coltello all’interno di uno dei reparti detentivi.A darne notizia è il Sindacato Autonomo.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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