Caos e violenza all' Ucciardone agenti aggrediti durante la perquisizione di una cella

Caos e violenza all'Ucciardone, agenti aggrediti durante la perquisizione di una cella Gli agenti avevano deciso di perquisire a sorpresa una cella quando sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di detenuti. I detenuti hanno reagito con violenza, lanciando oggetti e cercando di bloccare l’operazione, provocando il panico tra le forze dell’ordine. La scena si è svolta in modo improvviso, con alcuni agenti che sono stati feriti durante la colluttazione.

Alcuni poliziotti penitenziari sono stati accerchiati durante un controllo alla ricerca di armi, droga o altro. A una donna in divisa sono stati tirati i capelli, ma ad avere la peggio è stato un collega che ha riportato la frattura di una costola e un trauma cranico. Sequestrati sette minicellulari Gli agenti avevano deciso di perquisire a sorpresa una cella quando sono stati accerchiati e picchiati da un gruppo di detenuti. Un nuovo episodio di aggressione si è verificato ieri nel carcere Ucciardone di via Enrico Albanese nel corso di un controllo straordinario disposto per la ricerca di armi, droga o minicellulari.