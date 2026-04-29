Perquisito dai carabinieri | aveva 30 dosi di cocaina in tasca
Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Aprilia durante un controllo. Durante la perquisizione, è stato trovato con 30 dosi di cocaina in tasca. L’individuo, già conosciuto alle forze di polizia, è stato fermato e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione si è svolta nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di droga.
Fermato dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, è stato trovato con 30 dosi di cocaina. Un 48enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo stava percorrendo a piedi le strade del centro urbano di Aprilia e il suo.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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