Nella tarda mattinata di mercoledì 25, una pattuglia di carabinieri impegnata in controlli nel territorio ha notato un uomo sospetto in via della Ricostruzione. L’individuo aveva in tasca circa 40 dosi di cocaina e, dopo averle eliminate, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarlo.

Proseguono le operazioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte dei carabinieri. Nella tarda mattinata di mercoledì 25, una pattuglia di Pontelagoscuro impegnata in un servizio di controllo del territorio, transitando in via della Ricostruzione, ha notato un individuo sospetto. I carabinieri hanno deciso quindi di sottoporlo a un controllo ma, non appena si sono avvicinati per chiedergli i documenti, l’uomo si è dato alla fuga iniziando a correre. I militari lo hanno quindi inseguito. Nel corso dell’inseguimento a piedi, i carabinieri si sono accorti che l’uomo, nel tentativo di sbarazzarsene, ha lanciato a terra un involucro che è stato immediatamente recuperato dai militari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ha in tasca quasi 40 dosi di cocaina, se ne sbarazza e scappa: uomo inseguito dai carabinieri

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