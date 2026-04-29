Il portiere della Juventus ha parlato della pressione legata all’indossare la maglia bianconera, descrivendo il livello di aspettative come molto alto. Ha sottolineato che giocare con questa squadra rappresenta uno “sport diverso”, con richieste di vittoria che definisce “folle”. Ha anche menzionato di essere stato fortunato a condividere il campo con alcuni compagni di reparto, tra cui Chiellini, Bonucci e Barzagli.

Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cairo svela: «De Rossi? Non la considero ad oggi un’ipotesi. Abbiamo un allenatore, D’Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza» Koleosho svela: «Ho sempre tifato Milan. Leao un punto di riferimento, sarebbe bellissimo essere il suo erede» Doping Mudryk, pugno duro della FA: 4 anni di squalifica per l’attaccante del Chelsea! Pronto il ricorso Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Perin ammette: «Giocare alla Juve è un altro sport, qui l’esigenza di vittorie è folle! Io fortunato con Chiellini, Bonucci e Barzagli»

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