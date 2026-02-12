Milano Cortina Mattarella | Tre ori con me qui? Merito è degli atleti io fortunato ad essere qui – Il video

Questa mattina il presidente Mattarella ha partecipato alla cerimonia a Belluno, dove ha mostrato grande umiltà parlando delle medaglie vinte.

(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 "Nessuna appropriazione indebita. Il merito delle medaglie è tutto degli atleti. Sono fortunato io a essere qui" così il Presidente Mattarella, durante la visita a Casa Italia a Cortina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Le papere di Petrecca finiscono sul New York Times e il caso sui diritti delle Atp Finals in Parlamento. Bufera sulla Rai: Floridia convoca l’ad Beppe Sala perde in Europa la guerra dei wc di Milano: la Corte di Giustizia Ue boccia la gara con cui aveva assegnato 110 bagni hi-tech Remigrazione, «piccole patrie» e la spiegazione sulla “fiamma” nel simbolo: cosa c’è nello statuto del nuovo partito di Vannacci🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

A pochi giorni dall’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli atleti hanno iniziato a testare i letti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Milano Cortina, Mattarella: Tre ori con me qui Merito è degli atleti, io fortunato ad essere qui

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, a San Siro | Tomba, Compagnoni e Goggia ultimi tedofori. Ovazione Ucraina, fischi per Vance; Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace; Cerimonia apertura Milano Cortina, Mattarella dichiara aperti i Giochi. Accesi i due bracieri olimpici, Compagnoni, Tomba e Goggia...

Milano Cortina, Mattarella: Tre ori con me qui? Merito è degli atleti, io fortunato ad essere qui(Agenzia Vista) Belluno, 12 febbraio 2026 Nessuna appropriazione indebita. Il merito delle medaglie è tutto degli atleti. Sono fortunato io a essere qui così il Presidente Mattarella, durante la ... la7.it

Talismano Mattarella, 3 ori e un bronzo. I tifosi a Cortina: Non fatelo ripartire…Tutti lo vorrebbero qui fino alla fine delle Olimpiadi dopo due giorni molto fortunati. Ma lui risponde: Sono io ad essere stato fortunato a vedere tante medaglie ... corrieredellosport.it

MILANO CORTINA I Il Guardian incorona l'Italia: "L'età dell'oro azzurra". Il tabloid inglese: "Torino non si è mai riscaldata ai Giochi 2006. Quest'anno l'entusiasmo è diverso" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/speciali/milano_cortina_2026/2026/02/12/i - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com