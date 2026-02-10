Malika Ayane torna sul palco dell’Ariston dopo cinque anni di assenza. La cantante presenta il nuovo album, Animali notturni, e dice di aver ritrovato leggerezza e energia. “Se non sei centrata, il Festival ti mangia”, spiega. Per l’Eurovision, invece, dice di essere pronta: “Ci andrei per portare un messaggio positivo”. La sua esperienza al teatro e il lavoro di squadra l’hanno aiutata a tornare con una fase più ritmata e luminosa.

All’Ariston Malika Ayane ci è già stata più volte: nel 2009 con Come foglie, nel 2010 con Ricomincio da qui, nel 2013 con E se poi, fino al ritorno del 2021 con Ti piaci così. Quello del 2026 è un grande ritorno dopo cinque anni di silenzio discografico, e arriva adesso, perché dice che adesso ha senso. È una Malika diversa dall’ultima fase: meno malinconica e melodica, più ritmata, più leggera, l’inizio dichiarato di una nuova fase. Animali notturni nasce da un lavoro di squadra molto definito. La produzione è di Mark Kremont e Faraone, il mondo sonoro prende forma a partire da un tema firmato da Edwyn Roberts. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Malika Ayane a Sanremo 2026: «Torno alla leggerezza degli inizi. Se non sei centrata, il Festival ti mastica e ti sputa. L'Eurovision? Ci andrei, per portare un messaggio positivo»

