Minaccia la ex davanti alla bimba di 2 anni | Se non torni con me ti uccido e ti brucio l’auto In arresto

L’uomo ha minacciato l’ex compagna di fronte alla loro bambina di due anni, dicendo: “Se non torni con me, ti uccido e brucio l’auto”. La donna ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine, che hanno catturato l’uomo poco dopo. Durante la lite, l’uomo ha anche scritto messaggi intimidatori dicendo: “Vi faccio saltare tutti in aria” e “Se non torni con me, ti uccido”. La vicenda ha suscitato sconcerto nel quartiere, dove la famiglia vive da anni. La polizia ha disposto l’arresto e ora indaga sull’accaduto.

LECCE – "Vi faccio saltare tutti in aria". "Io vi uccido tutti, non sapete con chi state parlando". "Se non torni con me, ti uccido e ti brucio la macchina". Auto che, alla fine, è stata incendiata per davvero. Sarebbero soltanto alcune delle frasi rivolte da un 23enne di Ugento alla ex compagna, alla presenza della figlioletta dei due di appena due anni. È stato arrestato nella giornata di ieri, con l'accusa di atti persecutori nei confronti della giovane vittima. Tutto sarebbe partito già nel novembre scorso, con minacce e offese di varia natura, scaturiti dalla non accettazione della fine della relazione con la 26enne.