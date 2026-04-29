Nel parco situato di fronte ai teatri D'Annunzio e Flaiano, sono stati segnalati pini che mostrano segni di instabilità. Un cittadino ha evidenziato la presenza di questi alberi, ritenuti potenzialmente pericolosi per le persone che frequentano l'area. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti per le verifiche e gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

? Cosa sapere Giuseppe Di Vittorio segnala pini instabili nel parco davanti ai teatri D'Annunzio e Flaiano.. Mancanza di tutori e vento di nord est causano rischi per la sicurezza dei cittadini.. Giuseppe Di Vittorio, esponente del circolo Pd di Porta Nuova, ha lanciato un allarme per la sicurezza nel parco situato davanti ai teatri D’Annunzio e Flaiano a causa dello stato dei pini marini. La situazione descritta evidenzia come quasi tutti gli alberi piantati nell’area siano pericolosamente inclinati, trasformando quello che dovrebbe essere uno spazio verde urbano in un potenziale rischio per chiunque lo frequenti. Un errore di gestione tra vento e mancanza di tutori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo nel parco dei teatri: pini instabili minacciano i cittadini

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