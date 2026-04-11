Vaiano bonificati 4 ordigni bellici nel parco | via il pericolo

Nella mattinata di ieri, gli artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna hanno bonificato quattro ordigni bellici nel parco della Villa del Mulinaccio a Vaiano. L’intervento è durato diverse ore e si è concluso senza incidenti. L’area è stata messa in sicurezza e riaperta al pubblico. La bonifica si è resa necessaria a seguito di ritrovamenti di residuati bellici durante lavori di manutenzione.

Gli artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna hanno completato, nella mattinata di ieri 10 aprile, l’operazione di bonifica presso il parco della Villa del Mulinaccio a Vaiano. Quattro proiettili da 75 millimetri, risalenti al periodo della Seconda guerra mondiale, sono stati rimossi e fatti esplodere in una zona isolata a monte dopo essere stati interrati per garantire la massima sicurezza. Il ritrovamento dei residui bellici avvenuto nei pressi di via della Fattoria ha richiesto un intervento coordinato che ha impegnati i Carabinieri della stazione locale, la Polizia Locale e un equipaggio della Croce Rossa Italiana, incaricato del presidio sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaiano, bonificati 4 ordigni bellici nel parco: via il pericolo Vaiano, rimossi gli ordini bellici. Strada riapertaVaiano (Prato), 10 aprile 2026 – Sono stati rimossi questa mattina gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa... Dragaggio del porto, affidato il servizio di bonifica da ordigni belliciIl Comune di Terracina ha affidato il servizio di bonifica bellica sistematica subacquea, operazione necessaria e propedeutica per rinvenire... Si parla di: Vaiano, bonificati gli ordigni al parco della Villa del Mulinaccio: fatti brillare quattro proiettili della Seconda guerra mondiale. Ordigni bellici inesplosi, eseguita la rimozione e riaperta la strada a VaianoSono stati rimossi questa mattina, venerdì 10 aprile, gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio, in un’area prospiciente la via della Fattoria a Va ... 055firenze.it Vaiano, rimossi gli ordini bellici. Strada riapertaI quattro proiettili di cannone da 75 millimetri risalenti alla seconda guerra mondiale erano stati rinvenuti nei giorni corsi alla villa del Mulinaccio ... lanazione.it