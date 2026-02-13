Un canile abusivo con pitbull e molossi ammassati è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona industriale di Milano. La struttura, ormai fatiscente e priva di autorizzazioni, ospitava numerosi cani in condizioni di sovraffollamento, molti dei quali visibilmente stressati e senza accesso a cure adeguate. La segnalazione era partita da un residente che aveva notato il forte odore e il rumore dei cani, anche se in passato quell’area era conosciuta come un ristorante dove si veniva accolti da un cavaliere in armatura, e successivamente come locale notturno. La questura ha messo sotto se

Da ristorante in cui si veniva accolti da un cavaliere in armatura, a locale notturno, fino forse a canile abusivo. In un palazzotto del XVIII secolo, noto come il "Castello dei Templari" che oggi si trova in avanzato stato di abbandono e degrado, vengono tenuti almeno una decina di pitbull e un numero imprecisato di molossi. Sono stati i volontari di Themis, il network di giornalismo ambientale d’inchiesta a scoprirli e a fotografarli. "I pitbull stabulano tra le loro stesse feci – hanno documentato i volontari – all’interno di un piccolo recinto improvvisato fatto con materiale di risulta, mentre i molossi sono rinchiusi all’interno di una vecchia struttura in muratura". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pitbull e molossi ammassati. Segnalato un canile abusivo: "Un pericolo, struttura fatiscente"

Questa mattina, le deputate del Movimento 5 Stelle sono entrate nel carcere di Modena e sono uscite con un allarme chiaro.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Pitbull e molossi ammassati. Segnalato un canile abusivo: Un pericolo, struttura fatiscente.

EP. 34 – ZERBO (PV) PITBULL E MOLOSSI IN CONDIZIONI DI SOVRAFFOLLAMENTO E DEGRADO: UN POTENZIALE PERICOLO PER L’INCOLUMITA’ PUBBLICA IL SINDACO CI AIUTI A SVELARE IL MISTERO DEI TEMPLARI: COME HA FATTO UN CAST - facebook.com facebook