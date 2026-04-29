A Finale Ligure si segnala un intervento di sicurezza sulla spiaggia dell’Orecchio di Dioniso, dove le autorità locali hanno installato barriere fisiche per impedire l’accesso. Questa decisione arriva in seguito a un evento verificatosi il 20 maggio, che ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili distacchi di materiale dalla scogliera. L’area rimane quindi chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni.

? Cosa sapere Il Comune di Finale Ligure blocca l'accesso alla spiaggia dell'Orecchio di Dioniso.. Nuove barriere fisiche prevengono il rischio di distacco materiale dopo l'evento del 20 maggio.. L’amministrazione di Finale Ligure ha disposto l’inasprimento delle misure di prevenzione presso il promontorio Castelletto, bloccando l’accesso alla spiaggia situata sotto la celebre grotta dell’Orecchio di Dioniso a seguito di nuovi accertamenti tecnici. La decisione scatta per proteggere la vivibilità del litorale e l'incolumità dei cittadini, dopo che le ultime verifiche hanno evidenziato nuove criticità strutturali proprio nell'area della cavità naturale, posizionata sotto le zone edificate del promontorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pericolo a Finale Ligure: bloccata la spiaggia dell’Orecchio di Dioniso

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