Allarme erosione | Gli eventi estremi mettono in pericolo la nostra spiaggia

Il rapido aumento delle mareggiate ha accelerato l’erosione della spiaggia, minacciando le attività balneari. Legacoop Romagna denuncia che la mancanza di interventi strutturali adeguati aggravadi questi danni. Le cooperative degli stabilimenti chiedono investimenti concreti e una pianificazione a lungo termine per proteggere il litorale. La questione rimane urgente e richiede risposte immediate per salvaguardare il territorio.

Sul problema dell’ erosione marina, sempre più sentito sulla costa, interviene Legacoop Romagna, che chiede investimenti con una pianificazione integrata di lungo periodo, condivisa tra le cooperative degli stabilimenti balneari con gli enti locali. "Ci sono fenomeni di particolare intensità – dice Stefano Patrizi, responsabile del settore balneazione di Legacoop Emilia-Romagna – che si registrano a Valverde di Cesenatico ed in altre spiagge, a Bellaria, a sud di Riccione, Misano, a Lido degli Estensi, a sud di Lido di Spina e nei lidi nord ravennati. In diversi casi si rileva una compromissione significativa dell’arenile, non solo nella zona di ombreggio ma fino agli stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Italia a rischio: coste, montagne e monumenti naturali minacciati da eventi estremi e progressiva erosione.L’Italia sta affrontando un aumento degli eventi meteorologici estremi che provocano l’erosione di coste, montagne e monumenti naturali.

Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggiaIl mare ha eroso gran parte della spiaggia di Comacchio, mettendo a rischio le strutture balneari e le attività estive.

