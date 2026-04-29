La Fondazione Teatro della Toscana ha approvato il bilancio consuntivo 2025, che mostra un disavanzo di circa 900mila euro. Per coprire questa perdita, sono state utilizzate riserve proprie. Contestualmente, è stato approvato anche il preventivo per il 2026 e l’ipotesi di andamento per il 2027. La decisione è stata presa durante una riunione in cui sono stati analizzati i risultati finanziari della fondazione.

Con un disavanzo di circa 900mila euro, che viene coperto con l’utilizzo di riserve proprie, la Fondazione Teatro della Toscana ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e contestualmente ha dato l’ok al preventivo 2026 e all’ipotesi di andamento 2027. Ieri il Cda della Fondazione è stato chiamato a deliberare sui conti del 2025: 10.480.000 euro i ricavi contro 11.300.000 euro le voci di uscita. Tra le voci positive mancano anche i 380mila euro ’dovuti’ al declassamento da teatro nazionale a teatro della città. "Il piano prevede di chiudere il bilancio senza ricorrere a ulteriori contributi da parte dei soci. E soprattutto si sono gettate le basi per il futuro, per l’allienamento tra progetto artistico e sostenibilità economica " dice il direttore generale Walter Zambaldi, snocciolando poi i numeri.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pergola, ci sono 900mila euro di disavanzo

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