Pergola ci sono 900mila euro di disavanzo
La Fondazione Teatro della Toscana ha approvato il bilancio consuntivo 2025, che mostra un disavanzo di circa 900mila euro. Per coprire questa perdita, sono state utilizzate riserve proprie. Contestualmente, è stato approvato anche il preventivo per il 2026 e l’ipotesi di andamento per il 2027. La decisione è stata presa durante una riunione in cui sono stati analizzati i risultati finanziari della fondazione.
Con un disavanzo di circa 900mila euro, che viene coperto con l’utilizzo di riserve proprie, la Fondazione Teatro della Toscana ha approvato il bilancio consuntivo 2025 e contestualmente ha dato l’ok al preventivo 2026 e all’ipotesi di andamento 2027. Ieri il Cda della Fondazione è stato chiamato a deliberare sui conti del 2025: 10.480.000 euro i ricavi contro 11.300.000 euro le voci di uscita. Tra le voci positive mancano anche i 380mila euro ’dovuti’ al declassamento da teatro nazionale a teatro della città. "Il piano prevede di chiudere il bilancio senza ricorrere a ulteriori contributi da parte dei soci. E soprattutto si sono gettate le basi per il futuro, per l’allienamento tra progetto artistico e sostenibilità economica " dice il direttore generale Walter Zambaldi, snocciolando poi i numeri.🔗 Leggi su Lanazione.it
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