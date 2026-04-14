Mi ripeteva ‘sono malato non posso lavorare’ pensavo fosse davvero Hugh Jackman | Marcella vittima di una truffa ha perso 900mila euro
Una donna ha perso 900mila euro dopo aver creduto di essere in contatto con un attore famoso che, secondo quanto riferito, le avrebbe detto di essere malato e incapace di lavorare. La vittima ha raccontato di aver pensato che si trattasse davvero di una celebrità, ma si è poi resa conto di essere stata truffata. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di rischi legati alle relazioni online e alle truffe affini.
C’è un punto fragile, nelle relazioni nate online, in cui il desiderio di essere visti e amati può trasformarsi in una crepa profonda, ed è proprio da lì che prende forma la storia di Marcella, un racconto che scivola lentamente dall’illusione alla perdita fino a riscrivere completamente una vita; a raccontarlo è stata lei stessa nel salotto di La volta buona, ospite di Caterina Balivo, dove ha ripercorso senza pause una relazione nata online e alimentata per anni da promesse, fragilità e richieste sempre più pressanti: “Ci siamo conosciuti online, lui aveva una foto di Hugh Jackman, ma io non conoscevo l’attore, lui diceva di essere un medico e inizia così la storia d’amore, la voglia di incontrarlo c’era, ma lui poi si ammala e inizia a fare richieste di denaro per curarsi perché non riusciva a lavorare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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Maximum Effort mette insieme Ryan Reynolds e Hugh Jackman e trasforma una competizione tecnica come il SailGP in puro intrattenimento, giocando sul loro rapporto per portare lo sport a un pubblico più ampio; Maison créative Justement firma per Unibet u - facebook.com facebook
Ryan Reynolds and Hugh Jackman will reportedly film new scenes for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ during the film’s reshoots. (via @DanielRPK) x.com