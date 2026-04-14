Mi ripeteva ‘sono malato non posso lavorare’ pensavo fosse davvero Hugh Jackman | Marcella vittima di una truffa ha perso 900mila euro

Da ilfattoquotidiano.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha perso 900mila euro dopo aver creduto di essere in contatto con un attore famoso che, secondo quanto riferito, le avrebbe detto di essere malato e incapace di lavorare. La vittima ha raccontato di aver pensato che si trattasse davvero di una celebrità, ma si è poi resa conto di essere stata truffata. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di rischi legati alle relazioni online e alle truffe affini.

C’è un punto fragile, nelle relazioni nate online, in cui il desiderio di essere visti e amati può trasformarsi in una crepa profonda, ed è proprio da lì che prende forma la storia di Marcella, un racconto che scivola lentamente dall’illusione alla perdita fino a riscrivere completamente una vita; a raccontarlo è stata lei stessa nel salotto di La volta buona, ospite di Caterina Balivo, dove ha ripercorso senza pause una relazione nata online e alimentata per anni da promesse, fragilità e richieste sempre più pressanti: “Ci siamo conosciuti online, lui aveva una foto di Hugh Jackman, ma io non conoscevo l’attore, lui diceva di essere un medico e inizia così la storia d’amore, la voglia di incontrarlo c’era, ma lui poi si ammala e inizia a fare richieste di denaro per curarsi perché non riusciva a lavorare”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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