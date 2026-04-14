Mi ripeteva ‘sono malato non posso lavorare’ pensavo fosse davvero Hugh Jackman | Marcella vittima di una truffa ha perso 900mila euro

Una donna ha perso 900mila euro dopo aver creduto di essere in contatto con un attore famoso che, secondo quanto riferito, le avrebbe detto di essere malato e incapace di lavorare. La vittima ha raccontato di aver pensato che si trattasse davvero di una celebrità, ma si è poi resa conto di essere stata truffata. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di rischi legati alle relazioni online e alle truffe affini.