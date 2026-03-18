Primary progetti di bioeconomia rurale | finanziamenti per 900mila euro

Il progetto “Primary” ha aperto una chiamata a finanziamenti di 900 mila euro, rivolta a sostenere iniziative nel settore agricolo e bioeconomico. La distinzione principale consiste nel supporto a nuovi modelli di business in ambito rurale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti innovativi. La procedura si basa su un sistema di finanziamenti a cascata che permette l’accesso a diverse realtà interessate a partecipare.

Il progetto “Primary” ha lanciato una open call di finanziamento a cascata destinata a sostenere nuovi modelli di business nel settore agricolo e bioeconomico. L’iniziativa mira a promuovere lo sviluppo di catene del valore sostenibili nelle aree rurali, valorizzando sottoprodotti agricoli poco utilizzati attraverso soluzioni di upcycling locale. In particolare, l’obiettivo è testare, validare e replicare modelli innovativi di business in grado di generare nuove opportunità economiche per agricoltori, cooperative e attori delle filiere agroalimentari. I sottoprogetti finanziati devono avere tre principali finalità operative: il primo obiettivo riguarda la validazione e il miglioramento dei modelli di business sviluppati da Primary. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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