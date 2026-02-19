nottingham forest esordio per pereira sulla panchina del club contro il fenerbahce

Pereira prende il comando del Nottingham Forest dopo l’esonero, affrontando il Fenerbahçe in Europa League. La sua prima partita sulla panchina coincide con una trasferta difficile contro la squadra turca, che punta a consolidare il suo vantaggio. Il club inglese cerca di cambiare rotta e di trovare una nuova energia con questa scelta tecnica. La sfida si presenta complicata: il Fenerbahçe gioca davanti al suo pubblico e punta a ottenere un risultato positivo. La gara si disputa questa sera a Istanbul.

Fenerbahce-Nottingham Forest (Europa League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. La prima di Pereira da ex contro i sari kartallarIl Nottingham Forest affronta il Fenerbahce questa sera alle 18:45 nella prima partita di Pereira contro i turchi, ora suoi avversari.

Vitor Pereira è il allenatore del Nottingham Forest: ufficiale dopo l'addio di DycheVítor Pereira prende il comando del Nottingham Forest dopo che la società ha deciso di sostituire Sean Dyche.

