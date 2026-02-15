Vitor Pereira è il allenatore del Nottingham Forest | ufficiale dopo l' addio di Dyche
Il Nottingham Forest ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Vítor Pereira come nuovo capo allenatore, designato dopo l’esonero di Sean Dyche. L’operazione è stata comunicata dalla società con un contratto di 18 mesi, che lo lega al club fino all’estate del 2027. La nomina arriva in un contesto di rinnovamento tecnico e rappresenta la scelta per guidare la squadra in una fase cruciale della stagione e oltre. Il club ha confermato l’ingresso di Pereira, evidenziando un percorso internazionale vasto e una carriera partita nel Portogallo natale nel 2002. L’ex tecnico ha guidato per due anni il Porto, tra il 2011 e il 2013, centrando due titoli consecutivi. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Nottingham Forest, scelto Vitor Pereira come nuovo allenatore: è il quarto in stagioneIl Nottingham Forest ha annunciato di aver scelto Vítor Pereira come nuovo allenatore. Il tecnico portoghese ha firmato un contratto di 18 mesi. tuttomercatoweb.com
