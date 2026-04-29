Nella notte tra il 28 e il 29 aprile, intorno alle tre, una banda ha effettuato una spaccata in un negozio di Marotta. Dopo aver portato via alcuni gioielli, i malviventi sono fuggiti con il bagagliaio aperto, perdendo parte dei preziosi sull'asfalto. La fuga si è conclusa con uno schianto, ma i dettagli sul numero di persone coinvolte o sul bottino rimangono ancora da chiarire.

Marotta (Pesaro), 29 aprile 2026 – Spaccata alle 3 di notte, fuga con il bagagliaio aperto e gioielli seminati sull’asfalto. È il bilancio dell’assalto avvenuto tra lunedì e martedì al “Compro Oro La via d’Oro” lungo via Litoranea a Marotta. Tre uomini incappucciati, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, hanno sfondato il vetro e rotto la serranda, entrando in pochi secondi e portando via gioielli, oro e argento per un valore complessivo che non è stato ancora quantificato. La partenza sgommando e la refurtiva in strada. Un’azione veloce dove però, a un certo punto, qualcosa è andato storto: durante la fuga il bagagliaio è rimasto aperto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perdono i gioielli rubati durante la fuga a tutto gas, poi si schiantano

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