Milano | Sventato furto in hotel di lusso 36enne arrestato Ricerca complice in fuga per gioielli rubati

Un uomo di 36 anni, di origini colombiane, ha cercato di rubare gioielli in un hotel di lusso a Milano, ma è stato fermato prima di riuscirci. La polizia ha intercettato il tentativo e lo ha arrestato, mentre un suo complice è riuscito a scappare con la refurtiva. La scena si è svolta nella zona di Porta Venezia, dove i vigilanti hanno dato l’allarme appena hanno visto le manette.

Milano, sventato colpo da un milione di euro in un hotel: arrestato un uomo di 36 anni. Un uomo di 36 anni, di origine colombiana, è stato arrestato a Milano dopo un tentato furto in un hotel di lusso nella zona di Porta Venezia. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 15 febbraio 2026, ha visto il malintenzionato e un complice sorpresi mentre cercavano di rubare gioielli e orologi di valore. La prontezza di un ospite e l'intervento dello staff dell'hotel hanno permesso di bloccare il responsabile, mentre il complice è riuscito a fuggire. La dinamica del furto e l'intervento dell'ospite. La porta di una camera al secondo piano era stata lasciata aperta, offrendo ai due uomini l'opportunità di entrare.