ladri in fuga si schiantano in auto e uccidono una famiglia poi la scoperta sconvolgente

Durante la notte, una vettura inseguita dalla polizia ha travolto e ucciso una famiglia in fuga. L’incidente, filmato dalla dashcam, ha causato la morte di più persone e ha lasciato dietro di sé una scena di grande impatto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e sull’identità dei coinvolti.

Una corsa folle nella notte, sirene spiegate e un’auto che sfreccia a velocità impressionante. Poi l’impatto, devastante, ripreso dalla dashcam della polizia. In pochi istanti si consuma una tragedia che lascia senza parole: un’intera famiglia perde la vita mentre sta semplicemente tornando a casa. E ciò che emerge dopo lo schianto rende la vicenda ancora più sconvolgente. L’incidente si è verificato la sera del primo marzo in via Collatina, a Roma, all’altezza del civico 661. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, un’auto lanciata a circa 150 chilometri orari ha invaso la corsia opposta, centrando in pieno una Fiat Panda che procedeva regolarmente nella direzione contraria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

