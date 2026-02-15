Automotive Cesenese in Difficoltà | Carenza di Tecnici Qualificati a Rischio Ricambio Generazionale e Innovazione

La carenza di tecnici specializzati sta colpendo l’automotive a Cesena, dove molte aziende segnalano un calo di personale esperto. La causa principale risiede nel mancato ricambio generazionale, che mette a rischio la capacità di innovazione e crescita del settore. In molte officine, i proprietari devono ricorrere a stagisti o personale meno qualificato per far fronte alle richieste. La situazione si fa più critica quando si cerca personale con competenze specifiche su tecnologie avanzate, come i motori elettrici e le auto connesse. La difficoltà di trovare figure esperte rischia di rallentare lo sviluppo del comparto e di compromettere il futuro delle aziende

Cesena a Secco di Tecnici: La Crisi delle Competenze nell'Automotive Stretta il Territorio. La provincia di Cesena, cuore pulsante dell'automotive in Emilia-Romagna, si trova ad affrontare una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato. Dalla meccanica alla revisione, passando per la gommistica, le aziende faticano a trovare tecnici specializzati, mettendo a rischio la crescita e l'innovazione del settore. La New Gomm Srl, storica realtà con oltre cinquant'anni di attività tra Longiano e Cesena, testimonia una complessità che va oltre la semplice mancanza di candidature. La Ricerca di un Mestiere Perduto: La Nuova Gomm e le Sfide del Reclutamento.