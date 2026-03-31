Il Comune di Palermo ha firmato i contratti di assunzione per 20 nuovi funzionari, tra cui figure legali e tecniche, provenienti da graduatorie di altri enti pubblici. Questa operazione si inserisce nel processo di potenziamento della macchina amministrativa del municipio. Le nuove assunzioni fanno parte di un piano in corso per rafforzare il personale e migliorare l’efficienza delle funzioni amministrative.

Prosegue il rafforzamento della macchina amministrativa del Comune di Palermo. Nella giornata di oggi sono stati firmati i contratti per 20 nuovi funzionari, tra profili legali e tecnici, reclutati attraverso graduatorie di altri enti pubblici. Le assunzioni arrivano al termine di un percorso avviato nei mesi scorsi per coprire complessivamente 88 posti. Una prima fase aveva già portato all’ingresso di 26 unità, mentre con questo nuovo step si va a colmare parte dei posti rimasti vacanti. Per accelerare i tempi e rispondere in modo concreto alle esigenze degli uffici, l’Amministrazione ha attivato collaborazioni con altri enti del territorio e raccolto manifestazioni di interesse per diversi profili professionali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Comune, assunti altri 20 funzionari: "Stiamo lavorando per rendere l’amministrazione più efficiente"

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