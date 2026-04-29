Percorso da piazza Solferino a Stupinigi | torna la Tuttadritta di Torino tra le corse di 10 km più veloci d’Europa

Domenica 10 maggio 2026, a Torino si terrà nuovamente la Tuttadritta, una gara che si svolge tra piazza Solferino e Stupinigi, con un percorso di 10 chilometri. Organizzata da Base Running, questa corsa comprende sia competizioni competitive che non competitive. La traccia si distingue per essere molto lineare e priva di frequenti cambi di ritmo, rendendola una delle più veloci d’Europa in questa categoria.

Domenica 10 maggio 2026, a Torino torna la corsa competitiva e non competitiva Tuttadritta. Organizzata da Base Running lungo un percorso di 10 chilometri, è una delle gare più veloci d’Europa su questa lunghezza, per via del tracciato a linea retta, lineare e con pochi cambi di ritmo. Il.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate I levrieri raggiungono fino a 70 km/h: ecco le razze di cani più veloci al mondoI levrieri sono i cani più veloci al mondo: il Greyhound può correre fino a circa 70 kmh. Cinquantini da record: le 10 moto 50 cc più veloci del mondoI “cinquantini”, che oggi sopravvivono appena, sono stati il simbolo degli adolescenti di un’epoca, a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Linee Gtt deviate a Torino: in città il presidio sotto il Comune e la tradizionale fiaccolata (orari e percorso); Fiaccolata per l'81° Anniversario della Liberazione a Torino, variano le linee GTT: ecco quali; Partita del Parma: linee deviate in zona stadio Tardini; Torino, fiaccolata del 24 aprile: tutte le linee deviate e le strade chiuse. Da provare e usare tutti e 10! Se vuoi iniziare un percorso serio questo è il momento dell’azione…Ho aiutato in questi anni oltre 12350 uomini e donne a tornare in forma allenandosi in casa…commenta con la parola INFO e ti spiego il metodo con cui aiuto gli - facebook.com facebook Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso "da mare a mare", street food e cultura x.com